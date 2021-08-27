Авикомпания заставит непривитых сотрудников ежемесячно доплачивать за медстраховку

Дополнительный сбор будет взиматься с сотрудников, которые включены в план медицинского обслуживания авиакомпании и не пройдут вакцинацию до 1 ноября. От тех, кто не привьется к 12 сентября, компания потребует еще и еженедельно тестироваться на коронавирус, "пока темпы заболеваемости остаются высокими". За чей счет будут проводиться тесты, из текста агентства неясно.

По словам Бастиана, дополнительная плата за страховку нужна для борьбы с "финансовым риском", который несет решение сотрудника не прививаться: госпитализация и больничное лечение пациентов с Covid-19 стоило Delta в среднем $40 000 (34 000 евро) за каждого, передал слова гендиректора Bloomberg. Кроме того, всех непривитых сотрудников обязали носить маски во всех помещениях, а с 30 сентября сохранение зарплаты на время заражения коронавирусом будет полагаться только тем, кто привился обеими дозами, но все равно заболел.

Это первая крупная компания в США, которая ввела наказание за отсутствие прививки, чтобы таким образом мотивировать персонал вакцинироваться, отметил Bloomberg. В начале августа крупнейшая авиакомпания США United Airlines ввела обязательную вакцинацию для сотрудников, так же поступил бюджетный перевозчик Frontier Airlines. Требование прививок для работы ввели и компании за пределами авиации, сильно пострадавшей от пандемии и локдаунов, например Netflix и Google.