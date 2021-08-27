Впечатляющее видео | Овечье сердце: как фермер из Австралии почтил память своей тети

Фермер Бен Джексон живет в городе Гайра в штате Новый Южный Уэльс, Австралия . Так как границы между штатами в стране закрыты из-за коронавируса, он не смог присутствовать на похоронах своей тети Деб в Брисбене, которая скончалась от рака. Джексон решил почтить память тети другим способом — записал трогательное видео со своими овцами. Животные выстроились на поле в форме сердца, пишет The Guardian .

“В такие моменты вы чувствуете себя максимально беспомощным. Вы не знаете, что делать и что говорить. Особенно трудно во времена коронавируса, когда не можешь быть рядом с человеком и попрощаться с ним лично”, — говорит Бен.