Lux Express открывает ночную линию между Таллинном и Санкт-Петербургом

Автобус новой ночной линии отправляется из Таллинна по средам, пятницам и воскресеньям в 23:00, а из Санкт-Петербурга по вторникам, четвергам и субботам в 23:15. Поездка длится 7 часов, это время включает остановки в Нарве и в Мустакиви в Таллинне. Поскольку интерес пассажиров велик, продажа билетов на ночную линию, запуск которой состоится 2 сентября, будет открыта с сегодняшнего дня на сайте Lux Express, а также в мобильном приложении, где уже купленные билеты при необходимости позже можно будет с удобством поменять.

Стоимость билетов на маршруте Таллинн-Санкт-Петербург начинается от 13 евро. Как и на внутренних рейсах Эстонии, для молодых людей до 26 лет действует 26% скидка. Этой мерой автобусная компания хочет поддержать молодежь, сделав для нее более доступными междугородние поездки на всех внутренних и зарубежных маршрутах Lux Express.

По словам главы международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, одним из приоритетов компании всегда было комфорт клиентов, поэтому и родилась идея ночной линии: “Восстановив после более чем годичного перерыва из-за коронавируса линию Таллинн-Санкт-Петербург, мы получили множество отзывов от людей, которые перемещаются между двумя городами по делам. Они дали понять, что ночная поездка с выездом из одного города поздно вечером и прибытием в другой утром будет для них удобнее и сэкономит время. Мы с удовольствием откликнулись на это конструктивное пожелание, и, если спрос продолжит расти, будем пускать ночные автобусы каждую ночь”.

Помимо ночных поездок, Lux Express в общей сложности совершает по маршруту Таллинн-Петербург на комфортабельных автобусах 34 поездки в неделю. О популярности маршрута говорит то, что средняя заполняемость составляет 70%, а в выходные дни билеты часто распродаются полностью.

Lux Express напоминает, что в связи с ограничениями, поездка в Россию должна быть обоснована.