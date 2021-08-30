С 30 августа въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 6 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 30 августа по 5 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 6,96), Венгрия (11,36), Словакия (22,70), Чехия (24,40), Румыния (32,28) и Ватикан (0).

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Андорра (165,40), Австрия (150,43), Болгария (190,55), Нидерланды (190,03), Хорватия (117,02), Италия (147,88), Люксембург (115,48), Латвия (85,13), Мальта (180,54), Норвегия (148,80), Словения (179,88), Финляндия (178,07), Швеция (118,93), Германия (96,09) и Сан-Марино (194,47).