На этой неделе Таллинн посетят три круизных лайнера

В среду, 1 сентября, в порту остановится 19-палубный и 323-метровый круизный лайнер MSC Seaview, который прибудет из находящегося к югу от Стокгольма Нюнесхамна, сообщает rusERR.

В субботу, 4 сентября, Таллинн посетит 251-метровое Oceania Marina, идущее под флагом Маршалловых Островов. Лайнер посетит Таллинн в рамках десятидневного круиза, начавшегося в Копенгагене и завершающегося в Стокгольме. В Таллинн он прибудет через Клайпеду и Ригу, а дальше направится в Котка.

В воскресенье, 5 сентября, Таллинн посетит Mein Schiff 6 — длина идущего под мальтийским флагом четырехлетнего Mein Schiff 6 — 295 метров, его строительство обошлось в 500 млн евро. Судно, проводящее начавшийся и завершающийся в Киле недельный круиз, прибудет в Таллинн из Стокгольма и направится дальше в расположенный поблизости от Ростока порт Варнемюнде.