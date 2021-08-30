В США выставили на аукцион пещеру с наскальными рисунками индейцев

Картинная пещера, как ее называют в литературе, находится в штате Миссури, на территории диких неосвоенных лесов. На продажу выставлена система из двух пещер, в которых находятся около 300 полихромных рисунков, сделанных индейцами. Среди них есть сцены охоты на животных, абстрактные геометрические формы, психоделические изображения, возможно, относящиеся к шаманским видениям. Самые ранние рисунки датированы 1100-1541 годами нашей эры, пишет "Моя Планета".

О пещере впервые стало известно в 1964 году благодаря специалисту по пещерам из геологической службы Миссури Джерри Виньярду. Исследователь в своей книге писал, что пещеру в XIX веке называли бездонной из-за ямы, которая находится в ней. Когда люди бросали в яму камни, никакого ответного звука не было слышно. Позднее оказалось, что звук падения заглушали экскременты летучих мышей.

В пещере живут летучие мыши вида Myotis sodalis. Они относятся к исчезающим. И по мнению экспертов, этот фактор может очень сильно повлиять на конечную стоимость пещеры. Связано это с тем, что законы США ограничивают деятельность на территориях, где обитают исчезающие виды. Сейчас пещера оценивается в $1-3 млн. Торги пройдут 14 сентября этого года.