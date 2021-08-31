Греция ужесточила карантинные ограничения

Согласно постановлению властей Греции, групповые экскурсии в закрытых музеях и на выставках разрешены в количестве не более 20 человек, на открытом воздухе — не более 40 человек.

“Туристы на групповых экскурсиях обязаны предоставить на входе сертификат вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, сделанные не ранее чем за 72 или 48 часов соответственно, до начала экскурсии. Требование распространяется на лиц от 12 лет”, — говорится в документе.

Концерты с живой музыкой и различные выступления могут посещать только вакцинированные туристы или те, у кого есть справка о перенесенном заболевании (за последние 180 дней). При этом обязательно занимать только сидячие места. То же самое требование касается посещения кинотеатров, закрытых развлекательных центров, ночных клубов, баров, ресторанов и кафе. Подростки 12-17 лет могут пройти экспресс-тест на антиген. Запрещены любые платные мероприятия (вечеринки) в частных помещениях с участием более 20 человек.

“Рестораны, бары и кафе на территории отелей могут посещать постояльцы и без прививки от коронавируса, при этом необходимо соблюдать масочный режим, а за одним столом могут сидеть не более 10 человек. То же самое касается заведений общественного питания в аэропортах. Кафе и рестораны, расположенные на открытом воздухе, открыты для всех посетителей”, — отмечается в документе.

Паромное и авиасообщение между материковой и островной Грецией возможно при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса (за 14 дней до поездки), справки о перенесенном заболевании или справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, или экспресс-теста на антиген.

За несоблюдение санитарных мер и масочного режима выписывается штраф в размере 300 евро для физического лица.