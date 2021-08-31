Пропавшая 15 лет назад самая высокая скульптура Эстонии нашлась в лесу под Пярну: ей поклоняются те, кто носит свастику

Пятнадцать лет назад в Таллинне пропала огромная статуя. По словам ее создательницы, скульптора Эло Лийв, она была самой высокой в стране: семиметровый шаман в древних одеяниях, на плечи которого накинута медвежья шкура, а руки раскинуты в стороны — будто крылья орла. Выполненная из заржавевшего железа фигура мифологического прародителя эстонцев Калева пропала без следа. Лийв хотела, чтобы монумент напоминал о прошлом древних эстов. Она посвятила скульптуру ныне ушедшему из жизни супругу Вигала Сассю (эстонский целитель и публицист — прим.ред), хотя некоторые ошибочно считают, что это черты его лица она перенесла на скульптуру.

Расположенный на крыше таллиннского Горхолла монумент должен был стать точкой притяжения и завлекать зрителей на масштабную историческую постановку. В 2006 году предприниматель Свен Вайкмяэ хотел превратить это место в театр для туристов. “Земля Калева — путешествие сквозь историю Эстонии” — под этим слоганом велся бы рассказ об истории эстонцев от ледникового периода и до недалекого будущего нанотехнологий.