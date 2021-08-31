31.08.2021, 09:01
Брюссель намерен приостановить въезд туристов из США в Европейский союз(2)
Средний уровень инфицирования в США сейчас выше, чем в Европейском союзе.
Словения как председательствующее в ЕС государство рекомендовала на прошлой неделе исключить США и еще пять стран из списка, на основании которого разрешен въезд туристов в ЕС.
Список ЕС не является обязательным для государств-членов, речь идет о рекомендации, поэтому некоторые страны могут продолжать принимать американских туристов.