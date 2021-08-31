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31.08.2021, 09:01

Брюссель намерен приостановить въезд туристов из США в Европейский союз

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Scanpix, STRINGER
Официальные лица ЕС обсуждают возможность приостановить поездки американских туристов в Европу в ответ на нежелание США впускать европейских путешественников в страну, пишет rusERR.

Средний уровень инфицирования в США сейчас выше, чем в Европейском союзе.

Словения как председательствующее в ЕС государство рекомендовала на прошлой неделе исключить США и еще пять стран из списка, на основании которого разрешен въезд туристов в ЕС.

Список ЕС не является обязательным для государств-членов, речь идет о рекомендации, поэтому некоторые страны могут продолжать принимать американских туристов.

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