2 сентября начнется биеннале современного искусства “Таллиннский фотомесяц”
Основную выставку “Интенсивные места” (3.09–17.10) подготовили этом году Творческое объединение кураторов ТОК (Анна Биткина и Мария Вейц) из Санкт-Петербурга. Большая часть выставки пройдет в EKKM, а некоторые проекты — на дополнительных площадках: в отеле Viru, в Ласнамяэ и в бывшем доме культуры в Копли.
В качестве методологии исследования ТОК использовал концепцию интенсивной географии; речь идет о термине, который придумал современный российский философ и исследователь СМИ Михаил Куртов. Интенсивная география исходит из принципов географии, ориентированной на человека, и анализирует происходящее на Земле посредством человеческой деятельности. Места, способные накапливать и рассеивать очень разные вещи и формы — собирать предметы и артефакты, сводить отдельных людей и группы, — так Куртов определяет интенсивные места.
TOK призвал художников из Эстонии и других стран разработать новые политические и экологические идеи и принципы, касающиеся архитектуры, пространства и инфраструктуры, чтобы найти актуальные ответы на вопрос “как подготовиться к будущему, которое зиждется на принципах всеобщей взаимосвязи и сосуществования?”.
Художественная ярмарка Foto Tallinn под руководством куратора Изабеллы ван Марле продлится в арт-центре Kai всего несколько дней (2–5.09) и познакомит зрителя с современной фотографией во многих ее проявлениях. В ярмарке примут участие эстонские и международные галереи, фотографы, художники и коллективы. На ярмарке будет проведено мероприятие для (будущих) коллекционеров произведений искусства, кураторов и профессионалов, работающих в области фотографии, а также будут организованы туры по ярмарке.
Биеннале “Таллиннский фотомесяц” всегда смотрит на искусство современным и контекстуализирующим взглядом. Помимо поддержки разнообразия местного искусства для организаторов биеннале, Эстонского союза фотохудожников, всегда были важны установление международных контактов, более глубокие анализ и сотрудничество в области искусства, вовлечение публики в осмысление затрагиваемых тем и творчество художников-участников. “Таллиннский фотомесяц” надеется предложить пищу для увлекательных размышлений посредством не только выставок, но и разнообразных мероприятий и встреч, связанных с основной программой.
Программа открытия
Пятница, 3.09
15:00 — Luminor & Foto Tallinn представляют. Вебинар: Зачем инвестировать в искусство? (на эстонском и английском языках, fototallinn.ee/programm);
18:00 — праздничное открытие выставки “Интенсивне места” в ЕККМ.
Суббота, 4.09
12:00 — Анна Каарма, открытие проекта в Ласнамяэ. Начало аудиопрогулки: автобусная остановка Котка;
13:00 — Экскурсия по арт-ярмарке Foto Tallinn на русском языке в арт-центре Kai. Участие по билету на ярмарку;
15:00-17:00 — Лаура Кууск, перформанс в EKKM.
Воскресенье, 5.09
14:00 — TOK кураторский тур по выставке в EKKM по-русски.
Больше мероприятий на сайте: fotokuu.ee/programme-category/sundmused