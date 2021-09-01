2 сентября начнется биеннале современного искусства “Таллиннский фотомесяц”

Основную выставку “Интенсивные места” (3.09–17.10) подготовили этом году Творческое объединение кураторов ТОК (Анна Биткина и Мария Вейц) из Санкт-Петербурга. Большая часть выставки пройдет в EKKM, а некоторые проекты — на дополнительных площадках: в отеле Viru, в Ласнамяэ и в бывшем доме культуры в Копли.

В качестве методологии исследования ТОК использовал концепцию интенсивной географии; речь идет о термине, который придумал современный российский философ и исследователь СМИ Михаил Куртов. Интенсивная география исходит из принципов географии, ориентированной на человека, и анализирует происходящее на Земле посредством человеческой деятельности. Места, способные накапливать и рассеивать очень разные вещи и формы — собирать предметы и артефакты, сводить отдельных людей и группы, — так Куртов определяет интенсивные места.

TOK призвал художников из Эстонии и других стран разработать новые политические и экологические идеи и принципы, касающиеся архитектуры, пространства и инфраструктуры, чтобы найти актуальные ответы на вопрос “как подготовиться к будущему, которое зиждется на принципах всеобщей взаимосвязи и сосуществования?”.

Художественная ярмарка Foto Tallinn под руководством куратора Изабеллы ван Марле продлится в арт-центре Kai всего несколько дней (2–5.09) и познакомит зрителя с современной фотографией во многих ее проявлениях. В ярмарке примут участие эстонские и международные галереи, фотографы, художники и коллективы. На ярмарке будет проведено мероприятие для (будущих) коллекционеров произведений искусства, кураторов и профессионалов, работающих в области фотографии, а также будут организованы туры по ярмарке.