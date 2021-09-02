02.09.2021, 07:00
Профсоюз горничных Испании запускает “честный” сервис по бронированию отелей(2)
Photo by Bruno van der Kraan on Unsplash
Испанский профсоюз горничных запускает платформу, позволяющую выбирать отель в зависимости от условий труда его сотрудников, в ответ на низкие ставки оплаты труда, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.
После безуспешных попыток убедить платформы Booking.com и TripAdvisor в необходимости включения категории “условия труда персонала” при выборе отеля сообщество горничных Las Kellys объявило о создании собственного сервиса по бронированию отелей.
“Мы хотим открыть новую эру туризма, где условия труда людей и человечность стоят выше экономических интересов”, — сказала представитель Las Kellys Вания Арана.
Чтобы соответствовать критериям Las Kellys, отели должны соблюдать общее соглашение о достойной оплате и условиях труда персонала, соблюдать правила охраны здоровья и безопасности, соблюдать политику равной оплаты труда и нанимать на работу представителей уязвимых групп населения.