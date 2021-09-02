ФОТО | Смотрите, как будет выглядеть новый лайнер Viking Line, на строительство которого потратили 200 млн евро

Viking Glory будет курсировать по маршруту Турку-Аландские острова-Стокгольм с 1 марта 2022 года. Судно нового поколения, заложенное в сентябре 2018 года на китайской верфи Xiamen Shipbuilding Industry, станет одним из самых экологичных судов в мире. До сих пор самым экономичным судном в мире считался паром Viking Grace, но новый лайнер потребляет на 10% меньше топлива, чем Viking Grace.

Во время строительства судна особое внимание также уделялось экологии Балтийского моря, поэтому у парома есть усовершенствованные турбопаруса, использующие энергию ветра, и более экологически чистые двигатели. “Это значительно снизит выбросы загрязняющих веществ”, — пояснили партнеры Viking Line.

Кроме того, это первое судно с возможностью сезонной перестановки на палубах. Например, на 11-й палубе расположится ресторан под открытым небом и терраса, которая будет работать в теплые дни, а в холодное время укрыть пассажиров от непогоды помогут стеклянные стены и инфракрасное отопление.

Строительство парома началось в сентябре 2018 года на верфи Xiamen Shipbuilding Industry Shipyard в Китае. Сотрудники Viking Line находятся в Китае и следят за ходом работ. Стоимость нового лайнера — 200 млн евро.

Viking Glory Будет спущен на воду в конце 2021 года

Начнет курсировать по маршруту Турку-Аландские острова-Стокгольм с марта 2022 года

Число пассажиров: 2800 человек

Количество кают: 922

Численность экипажа: около 200 человек

Длина: 222,6 м. Валовая вместимость — 63 000 тонны.

Совокупная длина полос для автотранспорта — 1,5 километра.

Паром — совместный проект ряда крупнейших финских и европейских поставщиков.