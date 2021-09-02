ФОТО | 1400-летнее дерево гинкго: захватывающее шоу золотого листопада

Гинкго — род листопадных реликтовых деревьев, практически полностью идентичные с теми породами, что произрастали по всей планете 270 миллионов лет назад. В религиозных целях 4 тысячи лет назад его стали выращивать и на территориях современного Китая. Листья дерева использовали в медицине, добавляли в еду и чай, а также считали символом богатства и процветания.

Считается, что одно такое дерево более 1400 лет назад посадил во дворе храмового комплекса Гу Гуаньинь император Ли Шимин из династии Тан. И оно чудесным образом сохранилось до наших дней. Так как, согласно оценкам, в среднем гинкго может жить до 2500 лет, главная достопримечательность Гу Гуаньиня находится еще в самом расцвете своих жизненных сил.

Осенью гинкго, сбрасывая листья, покрывает храмовый дворик золотым ковров. Начинается золотой листопад обычно в середине ноября и длится всего около недели. Посмотреть на эту красоту съезжаются тысячи человек. Редкий гость не захватит с собой веерообразный листочек в качестве сувенира.