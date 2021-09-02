Почему в Болгарии “нет“ — это “да”?(1)
lartis, “Живой Журнал”: Лет пятнадцать назад, когда я впервые был в Болгарии, эти их покачивания меня здорово вводили в заблуждение. Спрашиваешь: “Правильно ли я еду туда-то?” А они эдак удивленно качают головой в ответ, как будто хотят сказать: “Ну парень, ничего себе ты попал… Нет, конечно”.
На самом деле это означало “да”.
Существует несколько гипотез, откуда появилась традиция.
Согласно официальной версии, она берет начало с XIV века, когда Болгарию захватила Османская империя. Турки под страхом смерти заставляли местных жителей принимать ислам, и те договорились, что отныне кивок — знак отрицания, но только для посвященных. В душе они не соглашались принимать новую веру, но при этом сохраняли себе жизнь.
Встречается теория, что болгары, ведущие ранее кочевой образ жизни, подражали своим лошадям. Животные качали головами или кивали в зависимости от того, была перед ними еда или нет, и хозяева начали повторять за ними. Правда, зачем — не совсем понятно.
Еще одна гипотеза связывает болгарские жесты с индийскими. “Да” — в Индии это не только кивок, но и плавное покачивание головой из стороны в сторону. Некоторые полагают, что благодаря многочисленным войнам и вторжениям эта традиция пришла из Индии сначала в Османскую империю, а затем — в Болгарию.
Туристов она вводит в замешательство до сих пор.
redditeijn, Reddit: Однажды я спросил болгарку, говорит ли она по-английски, и она кивнула… Да-а-а… Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что она ничего не понимает!
У экспатов тоже иногда возникает недопонимание.
Автор блога “Людмила Шабанина — все о недвижимости и жизни в Болгарии”:
— Мама, можно повисеть вниз головой?
Киваю положительно (конечно, можно), а она:
— Мам, это по-твоему ДА или по-нашему НЕТ? Ты мне голосом скажи!
Иногда обслуживающий персонал пытается перестроиться, и тогда все путаются еще сильнее.
tihomirbz, Reddit: Я болгарин и киваю в знак согласия. Но у меня есть друзья, работающие в туризме. Они привыкли кивать, говоря “нет”, и качать головами в знак отрицания. Приспособились к туристам! Мне кажется, зря. В мире знают о нашей культурной особенности, а так получается странно и довольно сложно даже для меня.
Кроме Болгарии, жесты наоборот распространены в Северной Македонии, Албании, встречаются в некоторых регионах Греции и Турции. Так что лучше прислушиваться к словам. Так надежнее.