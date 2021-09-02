Почему в Болгарии “нет“ — это “да”?

lartis, “Живой Журнал”: Лет пятнадцать назад, когда я впервые был в Болгарии, эти их покачивания меня здорово вводили в заблуждение. Спрашиваешь: “Правильно ли я еду туда-то?” А они эдак удивленно качают головой в ответ, как будто хотят сказать: “Ну парень, ничего себе ты попал… Нет, конечно”.

На самом деле это означало “да”.

Существует несколько гипотез, откуда появилась традиция.

Согласно официальной версии, она берет начало с XIV века, когда Болгарию захватила Османская империя. Турки под страхом смерти заставляли местных жителей принимать ислам, и те договорились, что отныне кивок — знак отрицания, но только для посвященных. В душе они не соглашались принимать новую веру, но при этом сохраняли себе жизнь.

Встречается теория, что болгары, ведущие ранее кочевой образ жизни, подражали своим лошадям. Животные качали головами или кивали в зависимости от того, была перед ними еда или нет, и хозяева начали повторять за ними. Правда, зачем — не совсем понятно.

Еще одна гипотеза связывает болгарские жесты с индийскими. “Да” — в Индии это не только кивок, но и плавное покачивание головой из стороны в сторону. Некоторые полагают, что благодаря многочисленным войнам и вторжениям эта традиция пришла из Индии сначала в Османскую империю, а затем — в Болгарию.

Туристов она вводит в замешательство до сих пор.

redditeijn, Reddit: Однажды я спросил болгарку, говорит ли она по-английски, и она кивнула… Да-а-а… Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что она ничего не понимает!

У экспатов тоже иногда возникает недопонимание.

Автор блога “Людмила Шабанина — все о недвижимости и жизни в Болгарии”:

— Мама, можно повисеть вниз головой?

Киваю положительно (конечно, можно), а она:

— Мам, это по-твоему ДА или по-нашему НЕТ? Ты мне голосом скажи!

Иногда обслуживающий персонал пытается перестроиться, и тогда все путаются еще сильнее.