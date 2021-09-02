Невероятно! Литва предлагает туристам бесплатное проживание в отелях

Литва решила привлечь туристов бесплатным проживанием в отелях. Если путешественни забронирует как минимум на три ночи в местном отеле, то за последнюю ночь ему платить не придется — ее стоимость компенсирует государство. Максимальная сумма компенсации — 65 евро. В кампании участвуют свыше 500 литовских отелей.

Акция, которая будет проходить со 2 сентября по 8 ноября 2021, рассчитана на 10 тысяч индивидуальных туристов из разных стран.

“В среднем турист тратит в Литве 350 евро. Конечно, мы ожидаем, что приедет много туристов, и, по нашим оценкам, эта мера может увеличить число туристов как минимум на 20 000 человек”, — сказала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

Больше информации об акции можно найти ЗДЕСЬ.