03.09.2021, 07:00
В Румынии “оплачивать” проезд разрешили приседаниями(10)
Photo by Alisa Anton on Unsplash
В румынском городе Клуж снова заработал автомат с билетами на автобус, мотивирующий вести здоровый образ жизни. В качестве оплаты проезда он принимает приседания. В автомат встроена умная система видеонаблюдения, которая контролирует выполнение упражнения.
За 20 приседаний автомат выдает бесплатный “билет здоровья” на автобус. Обычно такой билет стоит от 50 евроцентов, пишет Euro-pulse.
Оплату билета приседаниями протестировали еще в прошлом году в рамках Европейской недели спорта. За 4 месяца тестов жители и гости города получили более 55 тысяч бесплатных “билетов здоровья”.
Билетный автомат установили на городском автовокзале; работать он будет на постоянной основе.