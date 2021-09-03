В Румынии “оплачивать” проезд разрешили приседаниями

За 20 приседаний автомат выдает бесплатный “билет здоровья” на автобус. Обычно такой билет стоит от 50 евроцентов, пишет Euro-pulse.

Оплату билета приседаниями протестировали еще в прошлом году в рамках Европейской недели спорта. За 4 месяца тестов жители и гости города получили более 55 тысяч бесплатных “билетов здоровья”.

Билетный автомат установили на городском автовокзале; работать он будет на постоянной основе.