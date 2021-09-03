03.09.2021, 08:00
На территории монастыря в Бразилии возвели гигантскую статую Будды
На территории монастыря Ибирасу в Бразилии открыли гигантскую статую Будды — она выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро.
Ее вес – 350 тонн, высота – 35 метров. Большая – только в Китае в районе округа Лэшань, пишет портал 34travel.me.
Статую Будды установили еще в 2020-м. Официально открыть ее хотели летом того же года, но из-за пандемии событие пришлось перенести. Сначала – на апрель, позже – на август 2021-го. Теперь статуя доступна для туристов. Посетить ее можно в любое время суток бесплатно.