На территории монастыря в Бразилии возвели гигантскую статую Будды

Статую Будды установили еще в 2020-м. Официально открыть ее хотели летом того же года, но из-за пандемии событие пришлось перенести. Сначала – на апрель, позже – на август 2021-го. Теперь статуя доступна для туристов. Посетить ее можно в любое время суток бесплатно.