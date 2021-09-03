ВИДЕО | Мошенник в образе священника незаметно украл у туристки телефон на популярном курорте

Инцидент произошел в одном из ресторанов в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен. На кадрах видно, как пожилой мужчина в образе священника с Библией в руках приблизился к столику, за которым ела туристка с сыном. Мошенник завел разговор с отдыхающими и положил книгу на мобильный телефон женщины. После небольшой паузы злоумышленник взял в руки священное писание, одновременно держась за смартфон, пишет Lenta.ru.

Заметив пропажу телефона, туристка начала искать устройство в сумке. Сын пострадавшей сообщил об инциденте менеджеру ресторана — у священника обыскали личные вещи. Тем не менее, к этому моменту злоумышленник успел передать краденную вещь своему сообщнику, который стоял у входа в заведение.

Отмечается, что на такую мошенническую уловку ранее попались и другие посетители ресторанов по всему мексиканскому штату Кинтана-Роо.