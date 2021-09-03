ФОТО | Идем в музей! Осенний сезон в Fotografiska открывает выставка мировой звезды Ника Брандта

Мощная экспозиция Брандта состоит из фотосерий “Этот пустой мир” и “Унаследовать пыль” и нескольких более ранних работ. Художник спешит запечатлеть дикую природу Восточной Африки до того, как большая ее часть канет в Лету в результате деятельности человека. Будучи международно признанным фотографом, Брандт надеется повысить осведомленность людей о происходящих процессах. После посещения выставки зритель волен решать, есть ли у него достаточно энергии, чтобы предотвратить наихудшие последствия человеческой деятельности.

Несмотря на все, художник с надеждой смотрит в будущее. “Думаю, многие взрываются от возмущения или же впадают в глубокую апатию, — описывает Брандт распространенное отношение к вопросам уничтожения природы, — Все мы, так или иначе, можем сделать выбор в пользу более разумной, гуманной и устойчивой жизни на этой планете. Вклад каждого имеет значение. Мы еще сумеем спасти ключевые экосистемы и огромное количество жизней”.

“Мы очень рады возможности первыми из международной сети музеев Fotografiska провести выставку работ Ника Брандта. Масштаб выставки помогает глубже прочувствовать ее тему и вызвать в душе зрителя мощный отклик, — описывает экспозицию сооснователь Fotografiska и руководитель выставочных проектов Маарья Лоорентс. — В своих работах Брандт преобразует мрак и отчаяние в ранящую, болезненную красоту. Безусловно, в этих фотосериях важна не только визуальная составляющая, но и истории за кадром — впрочем, то же самое можно сказать и обо всех других произведениях, демонстрируемых в Fotografiska. Забота о природе, ответственность, устойчивое развитие и создание более осознанной картины мира — эти слова объединяют деятельность Ника Брандта и Fotografiska”.

В 2010 году Брандт стал соучредителем некоммерческой организации Big Life Foundation. Десять лет спустя Big Life успешно защищает около 650 тысяч гектаров уникальной дикой экосистемы в Восточной Африке и дает работу 500 местным жителям, в том числе более 300 рейнджерам.