Галерея | В Таллинне проходит главная выставка биеннале современного искусства “Таллиннский фотомесяц”

В историческом здании EKKM, сумевшем противостоять ускоряющейся джентрификации, украинские художники Наталья Целюба и Юлия Аппен экспонируют историю о сопутствующих возвращению в родной город чувствах. Художницы размышляют о смешении воспоминаний о прошлом с новым опытом в сонном районе панельных домов. Поэтические аудиопрогулки эстонской художницы Анны Каарма переносят зрителей в построенные на закате советской эпохи мастерские художников в Ласнамяэ. Голландская художница Таня Энгельбертс раскрывает различные пласты геологического времени и задумывается о последствиях неправильного использования земного пространства по окончании человеческой эпохи. Ирландский художник Гарет Кеннеди представляет исследование “Обряд времени (2019–2044)” — долгосрочный проект о покрытом болотом уединенном месте в ирландском графстве Мейо на берегу Атлантического океана и о болотной сосне возрастом 4300 лет. Эстонская художница Лаура Кууск предлагает посетителям превратиться в нечеловеческий организм с помощью перформативной инсталляции, основанной на женском голосе и звуках в стиле эмбиент. “Пространство встреч” Олы Хассанаин (Судан/Нидерланды) основано на том, что у застроенной среды есть потенциал стать политическим пространством. Занимающийся квир-археологией эстонский художник Ровен Йыэкяэр представляет долгосрочный проект “Queer Калевипоэг” и через предметы потребления, которые можно переносить с места на место и использовать в быту, знакомит зрителей с различными темами, скрытыми в квир-истории и квир-фольклоре. Тали Керен (Израиль/Палестина/США) рассматривает многоаспектные идеологические механизмы, которые Израиль поставил на службу оккупации и территориальной экспансии. Наталия Ромик (Польша) занимается неофициальным сохранением истории, изучает слои (утраты) памяти еврейского наследия в Европе через карты памяти и взаимодействие с сегодняшними жителями бывших польских штетлов. Звуковая скульптура “Tabula” российского художника Александра Морозова создана на основе архитектурного пространства EKKM. Морозов размышляет о политических аспектах музыки и истории Эстонской фабрики роялей в Таллинне — он объединяет струны роялей и электрический ток, тем самым создавая внутри здания новый звуковой опыт.

TOK призвал художников из Эстонии и других стран разработать новые политические и экологические идеи и принципы, касающиеся архитектуры, пространства и инфраструктуры, чтобы найти актуальные ответы на вопрос “как подготовиться к будущему, которое зиждется на принципах всеобщей взаимосвязи и сосуществования?”. Так мы с учетом местной политической и исторической ситуации бросаем вызов насильственным структурам власти, снимаем напряженность в обществе и показываем, как корпорации в очень разных географических и политических контекстах — от Ирландии до Судана — эксплуатируют природу. Биеннале — находящаяся в центре сети интенсивных мест выставка — соединяет различные территориальные и воображаемые места и посредством кураторских и художественных стратегий закладывает основу для процесса их интенсификации.

За пределами традиционных выставочных залов экспонаты биеннале можно увидеть, например, в бывшей социалистической гостинице “Виру” (ныне Sokos), где когда-то размещалась четверть эстонских сотрудников советской спецслужбы КГБ, шпионившей за постояльцами вплоть до 1991 года. Эстонская художница Мадлен Хиртентреу использует при создании перформативной звуковой инсталляции архитектуру, инфраструктуру и атмосферу здания гостиницы, чтобы выделить определенные фрагменты политической и эмоциональной истории. Терике Хаапоя (Финляндия) представляет в Национальной библиотеке Эстонии двухканальную видеоработу “Муза”, основанную на диалогах художника с важными для него людьми. Они говорят о любви, отношениях и их значении в художественном творчестве. Соотнося бывший Коплиский народный дом (Kopli 93), построенный до Второй мировой войны, с контекстом общественного центра, который сегодня поддерживает экологические инициативы, Ясмина Чибич (Словения) демонстрирует свои видеоработы, изучающие, как именно мягкая сила искусства и архитектуры содействует различным политическим режимам.

Сама выставка также становится интенсивным местом — местом силы, где зарождаются определенные процессы и где обеспечивается их функционирование, где разный опыт переплетается и вплавляется в другие контексты, где ранее не связанные между собой действия и идеи объединяются и преображаются в новые концепции, способствуя созданию более ответственных способов существовать и приобретать знания.

“Нарушение привычного порядка вещей, спровоцированного пандемией, требует от нас радикальных действий в отношении усилившегося на ее фоне кризиса политических и социальных институтов и отказа от диктуемых ими сценариев будущего. Наряду с необходимыми системными преобразованиями, предполагающими иные способы управления — в основе которых бы лежали забота и экологическая ответственность — нам также нужно пересмотреть базовые социальные модели коллективного существования: того, как мы привыкли жить, взаимодействовать, познавать, чувствовать и мечтать”,- отмечают кураторы Анна Биткина и Мария Вейц. “Выставка “Интенсивные места” — это процесс поиска разноплановых ответов на вопрос “как подготовиться к будущему, где практикуются взаимозависимость и мирное сосуществование разных организмов? Интенсивные места генерируют связи и пересечения между различными слоями и уровнями реальности, истории, памяти и современных политических процессов. Они выходят далеко за рамки привычных пространств знаний, как, например, музей с обширной коллекцией. Используя термин “интенсивные места” применительно к Таллинну и более широкому — европейскому, мировому — контексту мы стремимся продемонстрировать то, как искусство участвует в тренировке нашего политического воображения, провоцируя нас на развитие деколониального осмысления архитектуры или анализа принципов городского планирования через призму интерсекциональности. Как оно помогает нам осознать необратимость последствий индустриальных процессов или находить в ригидных социальных структурах полости, где скрываются неизвестные нам процессы и миры”, комментирует Творческое обьединение кураторов ТОК.

“Таллиннский фотомесяц” — это биеннале современного искусства и визуальной культуры, в 2021 году она проходит в шестой раз. Впервые “Таллиннский фотомесяц” был проведен Эстонским союзом фотохудожников в 2011 году. Биеннале всегда смотрела на искусство современным и контекстуализирующим взглядом. Помимо поддержки разнообразия местного искусства для нас всегда были важны установление международных контактов, более глубокие анализ и сотрудничество в области искусства, вовлечение публики в осмысление затрагиваемых тем и творчество художников-участников. “Таллиннский фотомесяц” надеется предложить пищу для увлекательных размышлений посредством не только выставок, но и разнообразных мероприятий и встреч, связанных с основной программой. Именно это вдохновляет нас пустить еще более глубокие корни в нынешнюю эпоху неопределенности и создавать новые возможности для вмешательства и переоценки.