Полетели в Вену? Стоимость билетов на прямые рейсы из Таллинна начинается от 5 евро!(4)
На данный момент жителям Эстонии для въезда в Австрию необходимо предъявить сертификат о вакцинации, негативный результат теста на коронавирус (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета), антиген-тест (сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета) или справку, что вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев.
Больше информации можно узнать на странице МИДа Эстонии.
Примерные даты и цены на рейсы (стоимость указывается за полеты туда-обратно)* :
01.11 — 05.11.2021 — 25 евро
08.11 — 12.11.2021 — 25 евро
15.11 — 19.11.2021 — 25 евро
19.11 — 22.11.2021 — 50 евро
22.11 — 26.11.2021 — 50 евро
26.11 — 29.11.2021 — 63 евро
29.11 — 03.12.2021 — 50 евро
03.12 — 06.12.2021 — 75 евро
10.12 — 13.12.2021 — 70 евро
17.12 — 20.12.2021 — 90 евро
20.12 — 24.12.2021 — 33 евро евро
31.12.2021 — 03.01.2022 — 140 евро
* * стоимость билетов указана по состоянию на вечер 04.09.2021.
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