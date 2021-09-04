Полетели в Вену? Стоимость билетов на прямые рейсы из Таллинна начинается от 5 евро!

На данный момент жителям Эстонии для въезда в Австрию необходимо предъявить сертификат о вакцинации, негативный результат теста на коронавирус (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета), антиген-тест (сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета) или справку, что вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев.