В Петербурге в рамках празднования юбилея Довлатова открыли памятник собаке писателя

В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля “День Д” в честь 80-летия Сергея Довлатова открыли памятник собаке писателя — фокстерьеру Глаше, которая упоминается во многих его произведениях, пишет Meduza.

Это памятник собаке Сергея Довлатова — фокстерьеру Глаше. Его открыли сегодня в Петербурге. А потом приехала полиция и увезла организаторов фестиваля «День Д»https://t.co/pvwltUilVP



Фото: Олег Золото pic.twitter.com/WYupLVKU8l — TheVillage Петербург (@villagespb) September 4, 2021

Стальную доску с вырезанным абрисом собаки работы Вячеслава Бухаева торжественно открыли в сквере Довлатова на Загородном проспекте, 1. Пока, подчеркивали организаторы, памятник временный — он не прошел все этапы согласования, сообщает “Фонтанка”.

Помимо церемонии открытия памятника в сквере должны были состояться джазовое и поэтическое выступления, но их не дала провести полиция. Около 10 человек в форме, рассказали “Новой газете” очевидцы, потребовали от собравшихся разойтись, заявляя, что “массовое мероприятие не согласовано”.

Организатора мероприятия Анастасию Принцеву задержали за “проведение несанкционированной акции” и увезли в отделение.

“Новая газета” пишет, что все мероприятия в сквере в рамках фестиваля “День Д” были согласованы городской администрацией. В свою очередь “Фонтанка”, ссылаясь на “посвященных в организационные вопросы”, утверждает, что согласована была только церемония открытия памятника, но не остальные мероприятия.