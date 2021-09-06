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06.09.2021, 07:00

С 6 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 5 стран Европы

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Photo by Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
За последние две недели самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом из европейский стран фиксируется в Великобритании, а самый низкий — в Польше.

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 30 августа по 5 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 7,0 ), Венгрия (17,64 ), Словакия (28,97 ), Чехия (24,75 ), Румыния (51,44 ). Нулевой уровень заболевания в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Андорра (102,39 ↓), Австрия (193,57 ↑), Нидерланды (199,99 ↑), Хорватия (154,31 ), Италия (150,19 ), Люксембург (172,02 ), Латвия (115,17 ), Мальта (144,39 ), Финляндия (154,96 ), Швеция (127,23 ), Германия (137,03 ).

При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также должны на основании сертификата о перенесенном заболевании быть освобождены переболевшие COVID-19, причем с момента подтверждающего диагноз теста или подтверждения диагноза прошло не более 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Дания (225,22 ), Норвегия (233,99 ↑), Бельгия (241,45 ), Лихтенштейн (252,92 ), Словения (257,36 ↑), Сан-Марино (261,23 ↑), Болгария (264,19 ↑), Литва (288,43 ), Португалия (306,42 ), Исландия (309,50 ), Монако (315,97 ), Испания (370,49 ↑), Франция (403,23 ), Греция (412,28 ), Швейцария (417,11 ), Кипр (496,06 ), Ирландия (504,11) и Великобритания (681,73 ).

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Южной Кореи, Саудовской Аравии, Украины, Австралии, Сингапура, Тайваня и Новой Зеландии.

Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.

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