С 6 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 5 стран Европы(26)
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 30 августа по 5 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 7,0 ↑), Венгрия (17,64 ↑), Словакия (28,97 ↑), Чехия (24,75 ↑), Румыния (51,44 ↑). Нулевой уровень заболевания в течение последних недель — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Андорра (102,39 ↓), Австрия (193,57 ↑), Нидерланды (199,99 ↑), Хорватия (154,31 ↑), Италия (150,19 ↑), Люксембург (172,02 ↑), Латвия (115,17 ↑), Мальта (144,39 ↑), Финляндия (154,96 ↑), Швеция (127,23 ↑), Германия (137,03 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также должны на основании сертификата о перенесенном заболевании быть освобождены переболевшие COVID-19, причем с момента подтверждающего диагноз теста или подтверждения диагноза прошло не более 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Дания (225,22 ↑), Норвегия (233,99 ↑), Бельгия (241,45 ↑), Лихтенштейн (252,92 ↓), Словения (257,36 ↑), Сан-Марино (261,23 ↑), Болгария (264,19 ↑), Литва (288,43 ↑), Португалия (306,42 ↓), Исландия (309,50 ↓), Монако (315,97 ↓), Испания (370,49 ↑), Франция (403,23 ↓), Греция (412,28 ↓), Швейцария (417,11 ↑), Кипр (496,06 ↓), Ирландия (504,11↑) и Великобритания (681,73 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Южной Кореи, Саудовской Аравии, Украины, Австралии, Сингапура, Тайваня и Новой Зеландии.
Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.