С 6 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 5 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 30 августа по 5 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 7,0 ↑), Венгрия (17,64 ↑), Словакия (28,97 ↑), Чехия (24,75 ↑), Румыния (51,44 ↑). Нулевой уровень заболевания в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Андорра (102,39 ↓), Австрия (193,57 ↑), Нидерланды (199,99 ↑), Хорватия (154,31 ↑), Италия (150,19 ↑), Люксембург (172,02 ↑), Латвия (115,17 ↑), Мальта (144,39 ↑), Финляндия (154,96 ↑), Швеция (127,23 ↑), Германия (137,03 ↑).