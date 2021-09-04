Пожар в костеле святого Николая в Киеве уничтожил уникальный орган

Пожар произошел в костеле 3 сентября. Поздним вечером того же дня его удалось потушить. По словам Ткаченко, точную причину возгорания должно будет установить следствие. Вероятно, замыкание произошло внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке, добавил политик.

Ранее епископ Виталий Кривитский рассказал украинскому онлайн-изданию Suspilne.media, что “в самом органе что-то затрещало во время репетиции, и он загорелся”.

Расположенный в центре Киева костел святого Николая — один из двух римско-католических соборов в городе, построенных до 1917 года. Храм был возведен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Сейчас в Украине собирают пожертвования на восстановление костела.