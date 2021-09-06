06.09.2021, 08:00
British Airways заявила о планах запустить лоукостер
Photo by Isaac Struna on Unsplash
British Airways планирует запустить новый лоукостер к лету 2022 года, что позволит авиакомпании конкурировать с двумя ведущими бюджетными перевозчиками – EasyJet и Ryanair.
Генеральный директор British Airways Шон Дойл отмечает, что в маршрутной сети нового лоукостера будут “высококонкурентные” ближнемагистральные маршруты. Это позволит составить достойную конкуренцию EasyJet и Ryanair, которые уже оправились от пандемии, поскольку обслуживают преимущественно обычных туристов, а не деловых путешественников, пишет Buyingbusinesstravel.
International Airways Group (IAG), владелец British Airways, за последние полтора года понесла серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса. В частности, IAG сообщила о убытке до налогообложения в размере 2,3 млрд евро (3,7 млрд австралийских долларов) — за первые 6 месяцев 2021 года, причем большая часть суммы пришлась на British Airways.