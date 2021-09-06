British Airways заявила о планах запустить лоукостер

Генеральный директор British Airways Шон Дойл отмечает, что в маршрутной сети нового лоукостера будут “высококонкурентные” ближнемагистральные маршруты. Это позволит составить достойную конкуренцию EasyJet и Ryanair, которые уже оправились от пандемии, поскольку обслуживают преимущественно обычных туристов, а не деловых путешественников, пишет Buyingbusinesstravel.