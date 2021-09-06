Правительство РФ изменило правила оформления виз для иностранных туристов

Как следует из документа, виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев или многократной на срок до шести месяцев, сообщает "Интерфакс".

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации по многократной визе устанавливается при оформлении визы уполномоченным государственным органом, но не более, чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Оформить визу иностранный турист сможет только на основе подтверждения туроператора, состоящего в едином федеральном реестре, либо подтверждения о бронировании места в классифицированной гостинице.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме иностранного туриста организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо на основании подтверждении о бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в документе.

В обоих документах должны быть указаны номер туроператора в реестре и номер подтверждения о приеме интуриста либо номер свидетельства гостиницы в едином перечне и номер подтверждения о бронировании.

Приложение к правилам оформления виз иностранным туристам определяет порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. В нем, в частности, говорится, что подтверждение заполняется на бумаге без исправлений, подписывается уполномоченным сотрудником и заверяется печатью гостиницы.

Документ вносит изменение в положение, утвержденное правительством летом 2003 года.