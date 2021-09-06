Новости
06.09.2021, 13:54

Выставка Батарейной тюрьмы открыта в сентябре по средам бесплатно

 (20)
Foto: Priit Simson
Эстонский институт исторической памяти приглашает посетить выставку “Коммунизм — это тюрьма” в Батарейной тюрьме по средам до 26 сентября бесплатно. Начиная с 27 сентября выставка будет закрыта, а новый сезон начнется в мае 2022 года.

Батарейная тюрьма как символ испытаний 20 века является одной из самых запоминающихся выставок столицы, которую должен посетить каждый, интересующийся новейшей историей Эстонии”, — сказал член правления института Сергей Метлев.

К 2026 году Эстонский институт исторической памяти откроет в сотрудничестве с государством в восточном крыле Батареи Международный музей памяти жертв коммунизма.

На временной выставочной площади Батарейной тюрьмы можно ознакомиться с историей здания, узнать о судьбах политических заключенных, особенностях внутреннего мира тюрьмы, кроме того, ознакомиться с личными историями жертв коммунизма и национал-социализма, и историей коммунистических режимов. В бывшем спортивном зале открыта выставка уникальных фотографий из Сибири авторства депортированного жителя Эстонии Велло Хиндреуса (1930-2020).

Вся информация о посещении выставки: https://patareiprison.org/ru

Оставить комментарий Читать комментарии (20)