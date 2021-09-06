Выставка Батарейной тюрьмы открыта в сентябре по средам бесплатно

“ Батарейная тюрьма как символ испытаний 20 века является одной из самых запоминающихся выставок столицы, которую должен посетить каждый, интересующийся новейшей историей Эстонии”, — сказал член правления института Сергей Метлев.

К 2026 году Эстонский институт исторической памяти откроет в сотрудничестве с государством в восточном крыле Батареи Международный музей памяти жертв коммунизма.

На временной выставочной площади Батарейной тюрьмы можно ознакомиться с историей здания, узнать о судьбах политических заключенных, особенностях внутреннего мира тюрьмы, кроме того, ознакомиться с личными историями жертв коммунизма и национал-социализма, и историей коммунистических режимов. В бывшем спортивном зале открыта выставка уникальных фотографий из Сибири авторства депортированного жителя Эстонии Велло Хиндреуса (1930-2020).