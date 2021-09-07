Готовимся к путешествию: в аптеке Таллиннского аэропорта представлен широкий выбор защитных масок для поездок

“В последние дни в средствах массовой информации сообщалось о том, что многие авиакомпании больше не акцептируют защитные маски из ткани. Поэтому в нашей аптеке предлагаются на выбор маски разного типа, и пассажирам не нужно беспокоиться о том, что в случае отсутствия правильной маски они не смогут сесть в самолет. Учитывая, что некоторые авиакомпании требуют, чтобы защитную маску носили даже дети возрастом до 12 лет, скоро в аэропортовскую аптеку поступят на продажу также маски для детей”, — сказала провизор аптеки Südameapteek Мерилин Израиль. — “Требования быстро меняются, и, отправляясь в путешествие, нужно держать в голове тысячу нюансов, поэтому мы со своей стороны стараемся помогать, чтобы во время долгожданного путешествия не возникало неприятностей. Также при необходимости в аэропортовской аптеке можно приобрести лекарства, отпускаемые по рецепту, лекарства безрецептурного отпуска и прочие аптечные товары, которые могут понадобиться в путешествии”.