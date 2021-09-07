Готовимся к путешествию: в аптеке Таллиннского аэропорта представлен широкий выбор защитных масок для поездок(1)
“В последние дни в средствах массовой информации сообщалось о том, что многие авиакомпании больше не акцептируют защитные маски из ткани. Поэтому в нашей аптеке предлагаются на выбор маски разного типа, и пассажирам не нужно беспокоиться о том, что в случае отсутствия правильной маски они не смогут сесть в самолет. Учитывая, что некоторые авиакомпании требуют, чтобы защитную маску носили даже дети возрастом до 12 лет, скоро в аэропортовскую аптеку поступят на продажу также маски для детей”, — сказала провизор аптеки Südameapteek Мерилин Израиль. — “Требования быстро меняются, и, отправляясь в путешествие, нужно держать в голове тысячу нюансов, поэтому мы со своей стороны стараемся помогать, чтобы во время долгожданного путешествия не возникало неприятностей. Также при необходимости в аэропортовской аптеке можно приобрести лекарства, отпускаемые по рецепту, лекарства безрецептурного отпуска и прочие аптечные товары, которые могут понадобиться в путешествии”.
В аптеках продаются защитные маски двух типов: немедицинская защитная маска и трехслойная медицинская защитная маска (тип II). Медицинская защитная маска и трехслойная защитная маска задерживают 95 % находящихся в воздухе частиц. Также в аптеках доступна немедицинская защитная маска, которая задерживает до 80 % находящихся в воздухе частиц. Медицинская защитная маска может быть также брызгозащищенной; в таком случае к типу приписывается буква R.
Все продаваемые в аптеках Südameapteek защитные маски — как медицинские, так и немедицинские — протестированы в соответствии со стандартами Европейского союза.
Аэропортовская аптека Südameapteek находится в зоне безопасности аэропорта, у выхода из магазина tax-free.