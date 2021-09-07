Идем на экскурсию: тур по выставке “Классики. Иво Лилль” на русском языке в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна

Иво Лилль (24.06.1953–4.08.2019) — один из самых своеобразных и блестящих мастеров художественного стеклоделия. Об особенностях его многогранного творчества расскажет экскурсия, которая состоится 11 сентября в 15:00.

В большой степени основой экспозиции послужила обширная коллекция семьи художника, дополненная работами из собрания музея и архивными материалами. На выставке представлено 150 произведений, которые составляют наиболее полный обзор творческого пути Иво Лилля.

Обзорная выставка творчества Иво Лилля открыта в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна до 26 сентября 2021 года.

Участие в экскурсии по музейным билетам.

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна находится в Старом городе Таллинна по адресу Лай 17.