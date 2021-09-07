Женщина-абориген вместо Колумба. В Мехико перенесут памятник открывателю Америки

Генуэзского мореплавателя, 12 октября 1492 года открывшего для европейцев Америку и до конца жизни ошибочно полагавшего, что он побывал в Восточной Азии, многие общественные активисты сегодня считают символом колониализма, поскольку его экспедиция положила начало покорению испанцами Латинской Америки.

Война с памятниками



Постамент пустовал с 10 октября 2020 года. Власти вывезли его, по официальной версии, на реставрацию. В социальных сетях тогда звучали призывы повалить его в день очередной годовщины открытия Америки.

Случаи осквернения памятников Колумбу ранее имели место в некоторых латиноамериканских государствах, а также в Бостоне и городе Сент-Пол, штат Миннесота, соседствующем с Миннеаполисом, где при задержании полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд.

В ходе развернувшейся в 2020 году кампании под лозунгом Black Lives Matter в США, Великобритании и других странах подверглись вандализму или демонтажу монументы Уинстона Черчилля, а также герцога Веллингтона, кроме победы над Наполеоном, подавлявшего восстания в Индии, английского короля Якова II, инвестора занимавшейся работорговлей Гвинейской компании , и бельгийского короля Леопольда II, проводившего жестокую колониальную политику в Конго.

Целями демонстрантов также стали памятники предпринимателю и главе британской Капской колонии в Южной Африке Сесилу Родсу, бристольскому филантропу Эдварду Колстону, получавших часть своих доходов от работорговли, создателю лондонских Вест-Индских доков Роберту Миллигану, владевшему сахарной плантацией на Ямайке, и главнокомандующему армией южан в Гражданской войне в США генералу Роберту Ли.

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сказала, что памятник Колумбу останется открытым для обозрения, и что его перемещение - не переписывание истории, а акт справедливости в отношении народов, населявших Мексику до прибытия европейцев.

О решении заменить памятник она объявила 5 сентября, в Международный день женщин аборигенных народов.

Над статуей ольмекской женщины работает скульптор Педро Рейес.