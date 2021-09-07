Власти Кубы готовятся отменить с 15 ноября обязательные ПЦР-тесты для туристов по прибытии

“Принимая во внимание прогресс в вопросе вакцинации на Кубе и ее эффективность, а также то, что более 90% населения острова будут привиты в ноябре, власти страны готовят условия для постепенного открытия границ с 15 ноября 2021 года. Протоколы для прибывающих туристов будут более гибкими и сосредоточатся на наблюдении за гражданами, у которых есть симптомы ковида. Диагностические тесты по прибытии будут проводиться выборочно, а ПЦР-тест не будут требовать ото всех. Будет учитываться сертификат о вакцинации от коронавируса”, — говорится в сообщении министерства туризма Кубы.

Между тем, министерство не уточняет, какие именно препараты для вакцинации от коронавируса будут признаны на Кубе. В настоящее время жители острова прививаются трехфазной вакциной Abdala, разработанной Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы. По итогам испытаний она показала эффективность от COVID-19 на 92%. В то же время на Кубе разрабатывают еще несколько вакцин от коронавируса.

В настоящее время для въезда на Кубу нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилете каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). Каждого прибывшего в аэропорт Варадеро тестируют на коронавирус.