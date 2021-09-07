Посмотреть на бои гладиаторов теперь можно через виртуальную реальность

Во время виртуальной экскурсии можно от лица римлянина посмотреть на бои гладиаторов и “морские” сражения.

Кроме того, можно подробно изучить архитектуру античной арены, а также увидеть ее разрушения во время пожаров и землетрясений.

Приложение работает на английском, японском и чешском языках.

Это не единственный проект, который позволяет увидеть Древний Рим. В 2018 году проект виртуальной реконструкции античного Рима Rome Reborn предложил пользователям пройти маршрут длиной 14 километров по городу 320 года н.э.