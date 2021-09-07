07.09.2021, 12:40
Посмотреть на бои гладиаторов теперь можно через виртуальную реальность
Photo by Mathew Schwartz on Unsplash
Увидеть Колизей в том виде, в котором он был построен, а также посмотреть на бои гладиаторов теперь можно через приложение виртуальной реальности Colosseum VR. Новый проект дает владельцам VR гарнитур возможность исследовать историю Колизея от момента его постройки до падения Римской империи, пишет Europulse.
Во время виртуальной экскурсии можно от лица римлянина посмотреть на бои гладиаторов и “морские” сражения.
Кроме того, можно подробно изучить архитектуру античной арены, а также увидеть ее разрушения во время пожаров и землетрясений.
Приложение работает на английском, японском и чешском языках.
Это не единственный проект, который позволяет увидеть Древний Рим. В 2018 году проект виртуальной реконструкции античного Рима Rome Reborn предложил пользователям пройти маршрут длиной 14 километров по городу 320 года н.э.