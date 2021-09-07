"Хорошо отдохнули": вакханалия с драками, криками и разборками на борту круизного парома Tallink Silja

Как пишет финское издание Iltalehti, на вышедшем в субботу из Турку круизном пароме Baltic Princess к вечеру установилась очень агрессивная атмосфера. В результате в воскресенье утром паром встречал патруль полиции, который разбирался с зачинщиками конфликта и нарушителями спокойствия. “Есть подозрение в изнасиловании, власти Стокгольма изучают обстоятельства дела”, — подтвердила пресс-секретарь Tallink Silja Марика Нёйд.

Она признала, что субботний круиз между Турку и Стокгольмом прошел в необычайно беспокойной обстановке — крики, драки, домогательства, неподобающее поведение и подозрение в изнасиловании.

Как сообщается, разногласия на борту парома вспыхнули между учениками средней школы и другой группой пассажиров (какой именно - не уточняется, прим.ред). Всего в конфликте было задействовано около 20 человек. Ситуация особенно накалилась после 23:00. “На борту была группа гимназистов, которые были шокированы происходящим и сильно напуганы. Они стали звонить своим родителям и на номера службы экстренной помощи, персоналу корабля удалось взять ситуацию под контроль”, — добавила Нёйд.

По возвращении в Турку на борту парома было 800 человек. В порт был также вызван патруль полиции, чтобы разобраться в произошедшем.

Компания выразила сожаление о случившемся. “Это был досадный случай, но сотрудники парома смогли восстановить порядок, и последняя часть круиза прошла в спокойной атмосфере. Надеюсь, это был единичный инцидент”, — добавила пресс-секретарь Tallink Silja.