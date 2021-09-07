Путешествие в подарок: статистика по подарочным картам показывает тенденцию, противоположную ожидаемой

Estravel опубликовал ежеквартальную статистику по подарочным картам, начиная с 1 апреля 2020 г. Как правило, компании, работающие в сфере услуг, не публикуют такую статистику, ссылаясь на коммерческую тайну.

Статистика по подарочным картам (в евро) во время пандемии:

Айво Такис, член правления Estravel, прокомментировал: “Я рад, что доверие потребителей к нашим подарочным сертификатам остается высоким. Кстати, я и сам ожидал, что во время пандемии покупка новых подарочных карт снизится, а желание избавиться от существующих возрастет. Но статистика показывает обратную тенденцию — больше новых покупалось карт покупалось, в то время как старые использовались”.

Менеджер по маркетингу Estravel Катрин Ааслайд добавила: “Сегодня меня спросили, не связано ли это с тем, что старые подарочные карты не были использованы из-за ограничений и им просто позволили истечь? Ответ — нет, потому что путешествовать можно было всегда, включая путешествия по Эстонии, которые мы активно продаем. А в период, когда ограничения на поездки действительно сказывались (то есть до весны этого года), мы продлили срок действия подарочных карт для всех, кто хотел ими воспользоваться”.

Обычный срок действия подарочных карт Estravel составляет два с половиной года, что в несколько раз дольше, чем в среднем по Эстонии. Подарочные карты Estravel можно использовать в качестве платежного средства в шести странах мира во всех туристических агентствах концерна Estravel. Приведенные выше статистические данные включают только подарочные карты, выпущенные эстонским подразделением, независимо от того, где они были использованы.

Estravel выпускает подарочные карты в стандартизированном формате уже 22 года, с 1999 года. Клиент может выбрать бумажную или электронную подарочную карту. Каждая карта имеет индивидуальный код безопасности, что предотвращает проблемы неправомерного использования.