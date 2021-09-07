"Дома, которые нам нужны": не пропустите экскурсию на русском языке в Эстонском музее архитектуры

“Нужные нам дома” — это беспрецедентная групповая выставка, тема которой — не что иное, как всё человечество и его будущее. Выставка вовлекает посетителей в разговор о всё более реальных глобальных угрозах, будь то вызванные человеком или напрямую от нас не зависящие.

Эстонский музей архитектуры задаёт вопрос: какие дома нам нужны? 16 архитекторов и художников, приглашенных принять участие в выставке, посвященной 30-летию музея, получили задание создать условный дом, цель которого — обеспечить нам более красивое и безопасное будущее на планете Земля.

Какие фантастические, утопические, иронические или, наоборот, критические и прагматические решения предлагают авторы, когда им предоставляется возможность мыслить без ограничений?

Это те дома, которые нам нужны.

По словам директора Трийн Ояри, архитектурный музей, конечно же, не может обойти тему домов — какими должны быть дома, чтобы желания жить в лучшем мире сбывались? “Уже давно не идёт речь об архитекторах-визионерах, мы дали им задание просто помечтать”, — рассказала Ояри о том, как родилась выставка “Дома, которые нам нужны”. “Название можно рассматривать и как истинное утверждение, что новые дома нужны всегда, и как сомнение в том, нужны ли дома вообще или в том, действительно ли необходимы те, что предлагаются. Невозможно заказать фантазии, они рождаются из столкновения внутреннего энтузиазма и внешнего мира, нам хотелось поймать за хвост этот творческий момент и продемонстрировать его на выставке”, — считает Трийн Ояри.

По словам куратора Ярмо Кауге, выставка — это мысли на тему того, как воображаемое сооружение, условно названное домом, может направить курс дальнейшего развития человечества, если предоставить для этого необходимые правила игры.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.