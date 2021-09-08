ВИДЕО | “Зато в маске”: туристка прогулялась по аэропорту в купальнике

“Когда у тебя тусовка в полдень, а в 16:00 — вылет Spirit Airlines” , — гласит подпись к ролику. Авторы аккаунта также порадовались тому, что девушка соблюдает требования санбезопасности: “По крайней мере, на ней маска”.

Некоторые подписчики высоко оценили смелость и фигуру девушки: “Она может сесть рядом со мной!”, “Нужно создать Bikini Airlines”, “Гениальная ирония”, “Зато она быстрее пройдет досмотр”. Но нашлись и те, у кого поступок пассажирки вызвал недоумение: “Она не знает о существовании накидок… Странные люди”, “Не хотела бы я, чтобы мои интимные места соприкасались с креслом самолета”, “От глупости не лечат”.