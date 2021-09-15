ОБИДНО | Туристка очень тщательно подделала паспорт вакцинации, но попалась из-за глупой опечатки

24-летняя американская туристка Хлоя Мрозак была арестована на Гавайях после того, как предъявила свой паспорт вакцинации, в котором в графе “вакцина” было написано “Maderna” (правильно "Moderna" - прим.ред.). Неправильное правописание вызвало подозрение у полицейских, после чего они решили более тщательно проверить документ на подлинность. По словам экспертов, паспорт вакцинации был очень изящно подделан и практически не отличался от настоящего, но глупая опечатка и более точный анализ все же доказали, что документ является фальшивкой.

“Мадерна — это то, что мы в правоохранительных органах называем зацепкой”, — пошутил в Твиттере прокурор острова Кауаи Джастин Коллар:

"Maderna" - that's what we in law enforcement call "a clue". https://t.co/DptJvlPiIP — Justin Kollar (@JustinKollar) September 1, 2021

На пост прокурора молниеносно отреагировали другие пользователи социальной сети. "Мадерна - именно так моя бабушка называла Мадонну в 80-ые годы", - написала одна женщина.

Maderna is literally what my Grandma Dorothy called Madonna in the 80s https://t.co/MAJtloLIaG — Tara Dublin (@taradublinrocks) September 1, 2021

По словам задержанной Хлои Мрозак, документ о вакцинации ей выдал врач. Она настаивала, что не имеет никакого отношения к подделке и вся вина полностью лежит на враче. Однако это никого не убедило, девушку арестовали, она несколько дней находилась под стражей, пока за нее не внесли залог в размере 2000 долларов.

На Гавайских островах установлены очень строгие условия въезда, они начали действовать с момента начала пандемии коронавируса и практически не ослабевают до сих пор. До недавнего времени все приезжающие на острова туристы должны были предъявить отрицательный тест на Covid-19 или пройти обязательный 10-дневный карантин. Совсем недавно вакцинированным гражданам США разрешили приезжать на Гавайи, предъявив соответствующий документ.