Численность зарубежных туристов в Эстонии снижается второй год подряд, но повод для радости все же есть

По данным Департамента статистики, услугами предприятий по размещению в июле воспользовались 381 000 туристов, что на десятую часть больше, чем в этом же месяце прошлого года. Численность местных туристов выросла по сравнению с июлем как прошлого, так и позапрошлого года, но зарубежных гостей вновь было значительно меньше прежнего.

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в связи с коронавирусом по-прежнему действовали многие ограничения на путешествия и это препятствовало оживлению туризма. Зарубежных туристов прибыло в Эстонию значительно меньше, чем летом докризисного года. “В июле 2019 года местные туристы составляли 37% клиентов предприятий по размещению и 63% — зарубежные, однако в июле этого года местных туристов было 78%, а зарубежных — только 22%”, — отметила Лаурмаа.

В июле в предприятиях по размещению останавливалось 296 000 местных туристов, или на 41% больше, чем годом ранее, и на 51% больше, чем в докризисном 2019 году.

Численность зарубежных туристов снижалась второй год подряд: в июле этого года их останавливалось в предприятиях по размещению 85 000, годом ранее — 136 000, а в июле 2019 года — 328 000. Традиционно больше всего туристов прибывало из соседних стран: из Финляндии — 24 000, из Латвии — 13 000. Из Германии Эстонию посетили 6100 туристов, из Литвы — 4700 и из России — 3400. Только гостей из России побывало в Эстонии больше, чем в прошлом году.

Всего туристы провели в предприятиях по размещению 701 000 ночей, из которых 520 000 были ночевками местных туристов и 181 000 — зарубежных гостей. Преобладающая часть гостей предпочитала останавливаться в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский и Тартуский уезды.

В июле свои услуги предлагали 1211 предприятий по размещению, что на 2% меньше, чем годом ранее, и на 14% меньше, чем в 2019 году. В распоряжении гостей имелось 22 800 номеров и 54 300 койко-мест. Заполняемость номеров составила 46%.