В Италии туристов вовсю штрафуют за попытки вывезти песок с популярных пляжей

В 2017 году ввели закон запрещающий вывозить песок, ракушки и гальку с пляжей Сардинии, поскольку они были классифицированы как охраняемые ресурсы. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 3000 евро, а при попытке кражи в крупном размере можно получить тюремный срок. На пляжах установлены многочисленные предупреждения на разных языках, но ничего не помогает.

Только за первую неделю сентября этого года полиция Сардинии зафиксировала несколько случаев. Так, сотрудники аэропорта итальянского города Ольбия задержали гражданина Швейцарии с бутылкой песка и мешком камней, которые он собрал на пляже Порто Ротондо, и путешественника из Нидерландов с сумкой, набитой тремя килограммами гальки.

Третьего туриста из Румынии арестовали в том же аэропорту за попытку украсть камни с пляжа Капо Пекора в Буггерру. Всем задержанным грозит штраф от 500 до 3 тысяч евро.

В таможенном управлении отметили, что по сравнению с прошлым годом количество случаев нелегального вывоза песка, камней и гальки с пляжей Сардинии сократилось.