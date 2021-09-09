5 опасных достопримечательностей в Эстонии, которые стоит посетить

Сланцевый карьер Айду



Открытая добыча сланца в карьере Айду началась в 1974 году. Территория добычи составляла около 25 км2, а ее объемы достигали примерно 2,4 млн тонн сланца в год. К 2021 году запасы породы истощились, карьер закрыли. Посл отключения насосов дороги южной его части заполнились водой, и возникла система искусственных водоемов и каналов. Сегодня перед путешественниками открывается удивительный пейзаж из длинных и геометрически правильных озёр с мистической голубой водой.

Карьеры Айду идеально подходят для пеших прогулок для опытных путников, которые не бояться трудностей. Поскольку склоны бывают очень крутые, иногда приходится добираться до вершины на четвереньках или вдвоем затаскивать велосипед в горку. Через водные преграды придется переправляться по бревнам или на плотах. Если плот остался на другом берегу из-за неосторожности предыдущего путника, то придется преодолевать водные преграды вплавь. В Айду можно отправиться в поход с опытным гидом, приготовить гриль, отдохнуть в хижине, покататься на мотоциклах, отправиться в сафари на джипах или лодке.

Сланцевая гора Кукрузе



Террикон Кукрузе, расположенный у Петербургского шоссе, является первым и самым высоким в Эстонии. Он был сформирован в период с 1951 по 1967 годы. К холму ведет пешеходная тропа, а с его вершины открываются потрясающие виды.

Эта горка, к тому же, еще и тлеет! Из-за проседания пород внутри горы создается давление, из-за которого воспламеняются остаточные сланцевые породы. Исследования, проведенные при помощи тепловизора, показали, что температура внутри горы достигает 300 градусов. Время от времени случаются оползни и обвалы, поэтому горой безопаснее любоваться издалека.

Склады боеприпасов в Астангу