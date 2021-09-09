Врачи Брюсселя назначают страдающим депрессией бесплатный поход в музей

В список учреждений, доступных пациентам для бесплатного посещения, вошли Центр современного искусства, музей моды, а также музей канализации, пишет Gazeta.ru.

Автором инициативы стала член совета Брюсселя по культуре и туризму Дельфин Хуба. Она вдохновилась аналогичной практикой, которую ввели в канадском Квебеке, где пациентам могут назначить до 50 посещений музеев в год.

“Было доказано, что искусство полезно для психического и физического здоровья, — объяснила она. — Пандемия способствует стрессу и выгоранию, так что сейчас этот проект актуален”.