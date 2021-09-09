"Духовный суверенитет". Какие памятники Александру Невскому ставят в России(10)
В этом году в России отмечают 800-летие Александра Невского. В плане правительства было более 150 мероприятий, посвященных этой дате, главное из них пройдет 12 сентября — в день перенесения мощей князя в Александро-Невскую лавру в 1724 году. В лавре пройдет богослужение, а на Дворцовой площади — шоу-представление “Восемь веков служения отчизне”, пишет BBC.
Президент России Владимир Путин на праздничные мероприятия в Петербург не приедет, сообщил во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что у Путина “есть планы в связи с этой датой”. 12 июня президент России вместе с патриархом уже ходил в Третьяковку на выставку к 800-летию со дня рождения Невского.
В феврале BBC писала, что памятник князю мог появиться на Лубянской площади в качестве альтернативы возвращению туда памятника Дзержинскому. Москвичам хотели предложить выбирать между Дзержинским и Невским на электронном голосовании, но позже его проведение было отменено мэром столицы Сергеем Собяниным.
До этого Кремль и мэрия Москвы считали памятник Невскому приоритетным вариантом, говорили источники BBC. Собянин, объявляя о своем решении, ссылался на нежелание разжигать споры в обществе.
В других регионах страны памятники Невскому ставили и ставят. Только за последние три года в разных городах России появилось как минимум шесть новых памятников в его честь, седьмой — в Севастополе в аннексированном Крыму. Где еще возвели памятники Невскому и как это выглядит?
На берегу Чудского озера
Самую большую скульптурную композицию “Князь Александр Невский с дружиной” осенью должны открыть на берегу Чудского озера, на болотистом берегу которого в 1242 году состоялось Ледовое побоище.
В мае Путин выделил Российскому военно-историческому обществу 112 млн рублей на создание и установку монумента. Деньги взяли в резервном фонде президента. Еще 38 млн рублей решили выделить организации “Российские студенческие отряды” на благоустройство территории деревень Самолва и Кобылье Городище, расположенных рядом с будущим мемориалом.
А в июне стало известно, что частный музей истории Ледового побоища прекратил работу, поскольку единственная дорога, ведущая к нему, была разбита тяжелой техникой, которая возит материалы для строительства “Князя Александра Невского с дружиной”. Чиновники в свою очередь заявили, что это было неизбежно, поскольку дорога проходит по болотам, которые с XIII века никуда не делись.
Скульптурная композиция, на возведение которой была брошена строительная техника, состоит из девяти фигур воинов: три конных фигуры и шесть спешившихся витязей, наверху флаговая группа, а под ногами воинов — доспехи поверженного врага. На главном знамени — изображение “Спаса Нерукотворного”.
У Балтийского моря и Невы
“Александр Невский — это золотая легенда средневековой Руси”, — говорил губернатор региона Антон Алиханов.
В петербургском Колпино бюст Александра Невского установили в июле этого года пожарные. Там у впадения реки Ижора в Неву 15 июля 1240 года произошла Невская битва — сражение между новгородским и шведским войсками, после чего князя стали называть Невским.
“Это наша дань памяти великому государственному деятелю”, — сказала на церемонии открытия председатель комитета по вопросам законности администрации Санкт-Петербурга Ольга Аришина. И добавила: “Можно сказать, что сегодняшние пожарные и спасатели — продолжатели дела Александра Ярославича. Каждый день они идут на бой со смертельной стихией”.
И в Москве, но не на Лубянке
1 сентября памятник князю Александру Невскому установили на территории Московского государственного института международных отношений.
На церемонии присутствовал глава МИД России Сергей Лавров, который в этот день обычно читает в МГИМО праздничную лекцию. Власть на церемонии представлял Андрей Турчак — секретарь генсовета партии “Единая Россия”.
“Здесь, у храма Александра Невского на территории МГИМО, мы открываем памятник великому благоверному князю Александру Невскому”, — говорил Лавров.
Еще один бюст появился 4 сентября на территории Александро-Невского собора в Ижевске. Его установка была инициативой производственного предприятия “Экра” ДОСААФ России.
“Очень консервативный ход”
Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Адриан Селин напоминает, что власти обращались к фигуре Невского не только сейчас, но и в последние 75 лет.
В 1992 году в годовщину битвы на Чудском озере указом президента Бориса Ельцина для пяти регионов России учредили праздник “Венок славы Александра Невского”. В Петербурге к этой теме обратились в 2003 году, когда город праздновал 300-летие.
“Юбилеи — это тот язык, которым властям удобно разговаривать с подданными. Круглая дата всем понятна. Под круглую дату подстраиваются праздники и проекты, охотнее выделяются бюджеты”, — рассуждает Селин.
“Рассказывать о прошлом как о времени действия героев и мудрых правителей гораздо проще и привычнее, чем говорить об истории как об истории масс, — полагает историк. — Таким образом, в обращении коллективных властей (я бы тут никого не персонифицировал) к этой личности — очень консервативный ход”.
Селин считает, что российские власти ничего нового не изобрели: “Все происходит вполне в русле тех идей (но, конечно, иначе и под влиянием иных обстоятельств), которые можно встретить и в XIX веке в имперской России, и в XVIII веке в петровское время, и в середине XVI века. Первые шаги к конструированию идеального героя прошлого были сделаны задолго до появления политических деятелей (и их ученых консультантов) середины ХХ — начала XXI веков”.
По мнению Селина, культ Александра Невского использовал и царь Иван Грозный. Мощами Невского освятил новую столицу Петр I в 1724, напоминает он. О реальной личности Невского при этом известно довольно мало, отмечает историк.
“Александр Невский заложил основы нашего российского суверенитета, основы духовного суверенитета, который потом преобразовался в самостоятельный государственный суверенитет”, — говорил бывший министр культуры России Владимир Мединский в мае этого года.
Чиновник, известный своим особым подходом к истории, считает, что фигура Невского крайне мифологизирована: “Практически каждое деяние Александра Невского, которое известно сейчас, имеет разную, часто взаимоисключающую точку зрения историков о том, что было на самом деле”.
“Современные представления об Александре Невском сформированы советской мифологией, которая вслед за фильмом Эйзенштейна представляет князя гениальным полководцем и едва ли не объединителем русских земель. Источники рисуют более сложную картину”, — говорил научный сотрудник Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце Роман Шляхтин.