"Духовный суверенитет". Какие памятники Александру Невскому ставят в России

В мае Путин выделил Российскому военно-историческому обществу 112 млн рублей на создание и установку монумента. Деньги взяли в резервном фонде президента. Еще 38 млн рублей решили выделить организации “Российские студенческие отряды” на благоустройство территории деревень Самолва и Кобылье Городище, расположенных рядом с будущим мемориалом.

Самую большую скульптурную композицию “Князь Александр Невский с дружиной” осенью должны открыть на берегу Чудского озера, на болотистом берегу которого в 1242 году состоялось Ледовое побоище.

В других регионах страны памятники Невскому ставили и ставят. Только за последние три года в разных городах России появилось как минимум шесть новых памятников в его честь, седьмой — в Севастополе в аннексированном Крыму. Где еще возвели памятники Невскому и как это выглядит?

До этого Кремль и мэрия Москвы считали памятник Невскому приоритетным вариантом, говорили источники BBC. Собянин, объявляя о своем решении, ссылался на нежелание разжигать споры в обществе.

В феврале BBC писала, что памятник князю мог появиться на Лубянской площади в качестве альтернативы возвращению туда памятника Дзержинскому. Москвичам хотели предложить выбирать между Дзержинским и Невским на электронном голосовании, но позже его проведение было отменено мэром столицы Сергеем Собяниным.

Президент России Владимир Путин на праздничные мероприятия в Петербург не приедет, сообщил во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что у Путина “есть планы в связи с этой датой”. 12 июня президент России вместе с патриархом уже ходил в Третьяковку на выставку к 800-летию со дня рождения Невского.

В этом году в России отмечают 800-летие Александра Невского. В плане правительства было более 150 мероприятий, посвященных этой дате, главное из них пройдет 12 сентября — в день перенесения мощей князя в Александро-Невскую лавру в 1724 году. В лавре пройдет богослужение, а на Дворцовой площади — шоу-представление “Восемь веков служения отчизне”, пишет BBC .

А в июне стало известно, что частный музей истории Ледового побоища прекратил работу, поскольку единственная дорога, ведущая к нему, была разбита тяжелой техникой, которая возит материалы для строительства “Князя Александра Невского с дружиной”. Чиновники в свою очередь заявили, что это было неизбежно, поскольку дорога проходит по болотам, которые с XIII века никуда не делись.

Скульптурная композиция, на возведение которой была брошена строительная техника, состоит из девяти фигур воинов: три конных фигуры и шесть спешившихся витязей, наверху флаговая группа, а под ногами воинов — доспехи поверженного врага. На главном знамени — изображение “Спаса Нерукотворного”.

У Балтийского моря и Невы

В 2018 году в Калининградской области открыли сразу два памятника Невскому — в Калининграде и Балтийске.



“Александр Невский — это золотая легенда средневековой Руси”, — говорил губернатор региона Антон Алиханов.

В петербургском Колпино бюст Александра Невского установили в июле этого года пожарные. Там у впадения реки Ижора в Неву 15 июля 1240 года произошла Невская битва — сражение между новгородским и шведским войсками, после чего князя стали называть Невским.

“Это наша дань памяти великому государственному деятелю”, — сказала на церемонии открытия председатель комитета по вопросам законности администрации Санкт-Петербурга Ольга Аришина. И добавила: “Можно сказать, что сегодняшние пожарные и спасатели — продолжатели дела Александра Ярославича. Каждый день они идут на бой со смертельной стихией”.

И в Москве, но не на Лубянке