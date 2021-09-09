09.09.2021, 11:56
За последнюю неделю в Эстонии выявили 103 завезенных случая коронавируса(7)
Foto: Sven Arbet
На прошлой неделе в Эстонии выявили 103 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 4,4% от общего количества заражений за неделю, сообщает rusERR.
По данным Департамента здоровья, завезенные случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 20 стран. Больше всего привозных случаев было из Финляндии, Турции и России.
Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло около 17 000 человек, заполнивших на границе специальную анкету. Из них 2400 приехали из Латвии, 2390 из России, примерно по 1300 из Турции и Германии.