За последнюю неделю в Эстонии выявили 103 завезенных случая коронавируса

По данным Департамента здоровья, завезенные случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 20 стран. Больше всего привозных случаев было из Финляндии, Турции и России.

Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло около 17 000 человек, заполнивших на границе специальную анкету. Из них 2400 приехали из Латвии, 2390 из России, примерно по 1300 из Турции и Германии.